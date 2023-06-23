Глушаков: «У Промеса уже русский менталитет: любит баню, коньячок»

Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о нидерландском нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

«Я думаю, что Квинси нравится в России. Менталитет у него тоже уже русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень», - приводятся слова полузащитника на станицах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что недавно суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 годам лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата.

В прошлом сезоне Квинси стал лучшим бомбардиром «Спартака», отметившись 20 забитыми мячами в Премьер-лиге. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.