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Глушаков - о «Химках»: «Взяли и утопили команду»

23 Июня 2023 • 09:36 Комментировать

Экс-хавбек «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков прокомментировал неудачное выступление подмосковных «Химок» в минувшем сезоне. Команда по итогам завершившегося розыгрыша Премьер-лиги вылетела в первый дивизион.

«Так просто нельзя - взяли и утопили команду.  Было обидно, что команда играла, побеждала, а потом доверилась другому специалисту. Все разворошили, разбомбили, и команда вылетела», - приводит слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне «Химки» финишировали на предпоследнем месте в Премьер-лиге и вместе с московским «Торпедо» покинули элитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков
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