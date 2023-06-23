Глушаков - о «Химках»: «Взяли и утопили команду»

Экс-хавбек «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков прокомментировал неудачное выступление подмосковных «Химок» в минувшем сезоне. Команда по итогам завершившегося розыгрыша Премьер-лиги вылетела в первый дивизион.

«Так просто нельзя - взяли и утопили команду. Было обидно, что команда играла, побеждала, а потом доверилась другому специалисту. Все разворошили, разбомбили, и команда вылетела», - приводит слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне «Химки» финишировали на предпоследнем месте в Премьер-лиге и вместе с московским «Торпедо» покинули элитный дивизион.