Глушаков: «Дзюба - нападающий высокого уровня, что доказал голами»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как реагировал на информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Пари НН» прошлой зимой.

«Я не руководитель, у меня и мыслей об этом не было. Мне сказали, что Дзюба может перейти. Потом там что-то сорвалось. Дзюба - нападающий высокого уровня, что он и доказал своими голами», - приводятся слова Глушакова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в феврале Дзюба перебрался в «Локомотив» на правах свободного агента. 34-летний центрфорвард принял участие в 13 поединках за «железнодорожников», в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.