Петржела: «Динамо» обязательно поднимется с Личкой»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал назначение соотечественника Марцела Лички на пост наставника столичного «Динамо».

«Личка новый главный тренер «Динамо»? Давайте скрестим пальцы за него. Марцел - смелый человек. С ним «бело-голубые» обязательно поднимутся», - цитирует специалиста издание Metaratings.ru.

О назначении Лички на пост главного тренера «бело-голубых» было объявлено в четверг, 22 июня. Стороны поставили подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до завершения сезона-2023/2024. Контракт предусматривает возможность продления сотрудничества.