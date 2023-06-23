Тарханов: «Возвращение Фернандеса - риск для ЦСКА»

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в московский ЦСКА.

«Возвращение Фернандеса - риск. Оно может означать дополнительные финансовые затраты и возможные травмы или проблемы с адаптацией. Никто не знает, в какой форме Марио сейчас находится», - приводятся слова специалиста на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес защищал цвета «армейского» коллектива с 2012 по 2022 год. В составе московского клуба бразилец стал трехкратным чемпионом Премьер-лиги и обладателем кубка России.