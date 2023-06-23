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Тарханов: «Возвращение Фернандеса - риск для ЦСКА»

23 Июня 2023 • 08:20 Комментировать

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в московский ЦСКА.

«Возвращение Фернандеса - риск. Оно может означать дополнительные финансовые затраты и возможные травмы или проблемы с адаптацией. Никто не знает, в какой форме Марио сейчас находится», - приводятся слова специалиста на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес защищал цвета «армейского» коллектива с 2012 по 2022 год. В составе московского клуба бразилец стал трехкратным чемпионом Премьер-лиги и обладателем кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов Марио Фернандес
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