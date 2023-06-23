Бышовец высказался о назначении Лички в «Динамо»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец прокомментировал назначение чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».

«Личка хорошо проявил себя в «Оренбурге». Это неудивительно. «Динамо» - это переход в клуб, где совершенно другие задачи. Команда в каждом матче должна добиваться положительного результата», - приводит слова тренера Betonmobile.ru.

Напомним, что о назначении Лички на пост главного тренера «Динамо» было объявлено в четверг, 22 июня. Трудовое соглашение 45-летнего наставника с «бело-голубыми» рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации.