Уткин отреагировал на тюремный приговор Промесу

Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал судебный приговор нидерландскому нападающему Квинси Промесу. Форварда приговорили к 1,5 годам лишения свободы за нападение на родственника с ножом.

«Говорят, что «Спартак» должен помочь своему футболисту в борьбе за свои права. Не знаю, как можно помочь и вообще, что может предпринять «Спартак», - рассказал Уткин на своем канале в ютубе.

Контракт Промеса с «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нидерландец принял участие в 27 поединках, отметившись 20 забитыми мячами и семью голевыми передачами.