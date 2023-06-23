Уткин оценил работу Мележикова в «Спартаке»

Популярный футбольный блогер Василий Уткин высказался о периоде работы Евгения Мележикова на посту генерального директора столичного «Спартака». Недавно было объявлено о том, что он покинул эту должность.

«Уверен, что с обязанностями в «Спартаке» он справлялся прилично. Но чем именно он отличился на этом поприще, чем он хорош, а чем, возможно, плох - ответить очень сложно. Потому что его личный вклад несколько размыт», - рассказал Уткин на своем канале в ютубе.

Напомним, что в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на третьем месте. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».