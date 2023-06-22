Быстров - об Игнатьеве: Сомнительный трансфер для «Сочи»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владимир Быстров высказался о переходе нападающего Ивана Игнатьева в «Сочи».

Экс-игрок сборной России отметил, что этот трансфер является сомнительным для сочинского клуба, ведь достаточно посмотреть, как он выступает в последнее время,

«Усилит ли Игнатьев «Сочи»? Сомневаюсь. Если он, конечно, взялся за голову и сможет перезагрузить карьеру, то может быть. Возможно, Хохлов возьмет и закроет его на базе», - заявил Быстров в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что Игнатьев покинул «Локомотив» по истичении контракта, заключив контракт с «Сочи» по схеме «1+2».