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Быстров - об Игнатьеве: Сомнительный трансфер для «Сочи»

22 Июня 2023 • 23:37 Комментировать

Бывший футболист питерского «Зенита» Владимир Быстров высказался о переходе нападающего Ивана Игнатьева в «Сочи».

Экс-игрок сборной России отметил, что этот трансфер является сомнительным для сочинского клуба, ведь достаточно посмотреть, как он выступает в последнее время, 

«Усилит ли Игнатьев «Сочи»? Сомневаюсь. Если он, конечно, взялся за голову и сможет перезагрузить карьеру, то может быть. Возможно, Хохлов возьмет и закроет его на базе», - заявил Быстров в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что Игнатьев покинул «Локомотив» по истичении контракта, заключив контракт с «Сочи» по схеме «1+2».

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров Сочи Иван Игнатьев
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