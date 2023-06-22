Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил приход нападающего Ивана Игнатьева в «Сочи» после московского «Локомотива» на правах свободного агента.

- Когда Игнатьев играл в «Краснодаре», он был молодой и перспективный, очень хорошо открывался, имел приличную скорость. На него были большущие планы. А потом что-то случилось: то в одной он команде был, то в другой. Просто удивительно, что в таком среднем чемпионате, как наш, молодой человек с такими задатками не смог где-то стрельнуть в каком-то сезоне. Я думаю, что «Сочи» для Игнатьева последний шанс. На следующий сезон у него и возраст оптимальный, и доверие наверняка будет. Если он не воспользуется этим и не станет в «Сочи» ведущим игроком, это будет значить, что произошла какая-то ошибка: или мы его переоценили, или он неправильно себя повёл. Мне кажется, что если сейчас Игнатьев не проявит себя, то уже просто закончит – по крайней мере, с Премьер-лигой и с таким уровнем. Хотя всё равно он не безнадёжный, обладает определёнными качествами. Время в «Сочи» может стать для Игнатьева лебединой песней.