Нигматуллин - о Личке: У него есть шансы на успех в «Динамо»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о назначении на должность главного тренера столичного «Динамо» Марцела Лички.

Экс-игрок сборной России отметил, что у чешского специалиста есть шансы на успех в «Динамо», однако он дал понять, что хотел бы, чтобы «бело-голубых» возглавил российский тренер.

«Очевидно, что в Москве работать в разы сложнее. «Динамо» такой клуб, в котором мало у кого что-то получается», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что Личка заключил контракт с «Динамо» по схеме «1+1+1». Ранее он возглавлял «Оренбург».