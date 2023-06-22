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ЦСКА интересуется форвардом уругвайского «Насьоналя» слухи

22 Июня 2023 • 23:05 Комментировать

Московский ЦСКА заинтересован в услугах нападающего уругвайского нападающего Игнасио Рамиреса, об этом сообщает телеграм-канал «Армейский кругозор» со ссылкой на свои источники.

Контракт 26-летнего футболиста с нынешней командой рассчитан до 31 декабря следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Рамирес принял участие в 20 играх, в которых смог отметиться 12 забитыми мячами.

Стоит отметить, что бывший игрок молодёжной сборной Уругвая ранее выступал за французский «Сент-Этьен».

Он также четыре раза становился лучшим бомбардиром местного чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Насьональ трансферы футбола - лето 2023 Игнасио Рамирес
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