Московский ЦСКА заинтересован в услугах нападающего уругвайского нападающего Игнасио Рамиреса, об этом сообщает телеграм-канал «Армейский кругозор» со ссылкой на свои источники.

Контракт 26-летнего футболиста с нынешней командой рассчитан до 31 декабря следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Рамирес принял участие в 20 играх, в которых смог отметиться 12 забитыми мячами.

Стоит отметить, что бывший игрок молодёжной сборной Уругвая ранее выступал за французский «Сент-Этьен».

Он также четыре раза становился лучшим бомбардиром местного чемпионата.