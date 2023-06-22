Московский ЦСКА заинтересован в услугах нападающего уругвайского нападающего Игнасио Рамиреса, об этом сообщает телеграм-канал «Армейский кругозор» со ссылкой на свои источники.
Контракт 26-летнего футболиста с нынешней командой рассчитан до 31 декабря следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.
В текущем сезоне Рамирес принял участие в 20 играх, в которых смог отметиться 12 забитыми мячами.
Стоит отметить, что бывший игрок молодёжной сборной Уругвая ранее выступал за французский «Сент-Этьен».
Он также четыре раза становился лучшим бомбардиром местного чемпионата.
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