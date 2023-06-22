Алдонин: «Хочу пожелать удачи Ярошику»

Бывший хавбек столичного ЦСКА Евгений Алдонин оценил приход на пост главного тренера «Оренбурга» бывшего «армейца», а ныне молодого чешского специалиста Иржи Ярошика. Он сменил на посту Марцела Личку, который перебрался с тренерским штабом в кризисное «Динамо».

«Давно я его не видел, но знаком с его личными человеческими качествами. Не очень знаком с ним как с тренером, но очень хочу пожелать удачи в «Оренбурге», - цитирует Алдонина Metaratings.

«Оренбург», отметим, завершил при Личке минувший сезон на седьмом месте – на две позиции выше «Динамо», которое заняло девятую строчку.

Личка рассказал, почему рекомендовал «Оренбургу» назначить Ярошика