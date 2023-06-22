Мостовой не верит, что Россию вернут на международную арену до 2024 года

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении на международную арену.

Ранее представители УЕФА и ФИФА выразили надежду о возвращении российских команд.

Экс-игрок испанской «Сельты» отметил, что до следующего года Россию вряд ли вернут на международную арену.

«Мне кажется, что слова представителей ФИФА и УЕФА сказаны для галочки», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в марте прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить весь российский футбол от участия в международных турнирах из-за политической ситуации в мире.