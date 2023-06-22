Личка рассказал, почему зимой отказал «Краснодару»

Новый главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему зимой отказался от перехода в «Краснодар».

Чешский специалист в разговоре со «Спорт-Экспрессом» отметил, что принял решение отработать в «Оренбурге», который он вывел в РПЛ из Первой лиги, до конца сезона, ведь он очень уважает этот клуб.

Также Личка считает, что отступные в размере одного миллиона евро являются вполне справедливой компенсацией за его досрочный уход из уральского клуба, с которым он занял седьмое место в прошедшем сезоне РПЛ.

Напомним, что «Динамо» объявило о назначении чеха сегодня, 22 июня, заключив контракт по схеме «1+1+1».