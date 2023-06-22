Колыванов высказался о назначении Лички в «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о назначении Марцела Лички на должность рулевого столичного клуба.

Специалист отметил, что чех хорошо себя проявил в «Оренбурге»: он создал приличную команду, которая демонстрировала приличный футбол, не боясь играть против топ-клубов РПЛ.

«Надеюсь, что у Марцела всё получится и в «Динамо», - приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» объявило о назначении Лички на должность главного тренера сегодня, 22 июня. Соглашение подписано по схеме «1+1+1».

«Бело-голубые» в прошлом сезоне РПЛ расположились на девятой строчке в турнирной таблице.