«Краснодар» готов расстаться с полузащитником Эдуардом Сперцяном за 18 миллионов евро, об этом сообщает Sportitalia.

По данным источника, главным фаворитом на покупку игрока сборной Армении является амстердамский «Аякс». Также в числе претендентов на футболиста присутствуют «Сассуоло», миланский «Интер», «Фиорентина», «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Манчестер Сити».

Контракт 23-летнего футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сперцян принял участие в 41 игре во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами партнёрам по команде.