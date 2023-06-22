Личка рассказал, почему рекомендовал «Оренбургу» назначить Ярошика

Новый главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о новом наставнике уже его бывшего клуба – Иржи Ярошике. Он рассказал, почему решил порекомендовать «Оренбургу» этого молодого чешского тренера.

«У Иржи своя философия футбола. Этот тренер гнет свою линию, мне это нравится. В Чехии в «Теплице» он выжимал из ребят максимум, ставил интересный футбол и, не забывайте, он хорошо говорит по-русски», - рассказал Личка «Спорт-Экспрессу».

Ярошик заключил с «Оренбургом» двухлетнее трудовое соглашение. В минувшем сезоне южноуральцы под руководством Лички финишировали на седьмом месте.