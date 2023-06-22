Чепчугов: Ушакову лучше остаться в ЦСКА

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об информации, что португальские клубы готовы взять в аренду полузащитника столичного клуба Егора Ушакова.

Чепчугов отметил, что это довольно-таки интересное предложение, и если сам игрок готов, то, разумеется, можно попробовать.

«Но учитывая менталитет, футбол и адаптацию в Португалии, то для молодого талантливого футболиста, чтобы не регрессировать, лучше оставаться в стане красно-синих и прогрессировать, доказывать свою состоятельность», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что в услугах 20-летнего футболиста заинтересованы «Боавишта», «Визела», «Арука» и «Фамаликан».

В прошедшем сезоне РПЛ Ушаков принял участие в четырёх играх, но не смог отметиться результативными действиями.