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Корнеев - о Фернандесе: Его возвращение станет плюсом для ЦСКА и для чемпионата

22 Июня 2023 • 21:24 Комментировать

Именитый российский футболист Игорь Корнеев высказался о возвращении в московский ЦСКА защитника Марио Фернандеса.

Ранее президент столичного клуба Евгений Гинер подтвердил эту информацию.

Специалист отметил, что неизвестно, в какой форме будет футболист, ведь пауза в игре - это плохо, к тому же ему уже 32 года.

«Его могут сейчас втянуть потихоньку. Понятно, что это усиление, плюс для ЦСКА и для чемпионата», - заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Прошлой весной Фернандес приостановил карьеру, а уже зимой этого года заключил арендное соглашение с «Интернасьоналем», с которым в апреле объявил о прекращении сотрудничества. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Корнеев Марио Фернандес
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