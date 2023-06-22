Пономарёв считает возвращение Фернандеса в ЦСКА риском

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв скептически оценил возвращение Марио Фернандеса в клуб, о котором в четверг заявил президент клуба Евгений Гинер.

«Хорошая новость для клуба и болельщиков, но с ним в расторгали контракт, придётся платить неустойку. Плюс неясно, в какой он форме и сколько денег запросит. Надо учесть все эти моменты», - цитирует эксперта «Матч ТВ».

Напомним, что Фернандес приостановил карьеру в прошлом году, а после перебрался в бразильский «Интернасьонал», который покинул минувшей весной путём расторжения контракта.

Президент ЦСКА: Марио Фернандес возвращается в клуб