Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Объявление Лички было лишь вопросом времени» эксклюзив

22 Июня 2023 • 21:07 Комментировать

Известный российский специалист Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера «бело-голубых».

- Вы как нейтральный зритель одобряете такое назначение?

- Слухи ходили давно, объявление было вопросом времени. Он хорошо работал в «Оренбурге», показал интересный рисунок. У «Динамо» класс выше. Наверное, там результат будет ещё лучше (смеётся). Время покажет.

- Личка поставил атакующий в «Оренбурге». Для вас такие же результаты «Динамо» при более яркой игре - это шаг вперёд?

- «Динамо» и так заняло девятое место, куда уж ниже, тот же «Оренбург» вошёл в семёрку. Для «Оренбурга» седьмое место - это хорошо, а «бело-голубым» нужны медали.

- Какие позиции нуждаются в усилении в «Динамо»?

- Надо укрепить позиции в обороне, в середине поля и в атакующей линии всё в целом неплохо. Вратари тоже все хорошие.

Ранее назначение чеха оценил футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Тарханов Оренбург Марцел Личка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет за Сперцяна 18 млн евро - «Манчестер Сити» заинтересован в игроке слухи
21:40 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал, почему рекомендовал «Оренбургу» назначить Ярошика
21:33 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: Ушакову лучше остаться в ЦСКА
21:24 · Россия. Премьер-лига
Корнеев - о Фернандесе: Его возвращение станет плюсом для ЦСКА и для чемпионата
21:23 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает возвращение Фернандеса в ЦСКА риском
21:04 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Очень рад возвращению Ярошика в РПЛ, порядочный человек»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Обязательно подарю свой розовый свитер президенту «Оренбурга»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: С Дзюбой заслуженно продлили контракт
20:37 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в РПЛ слухи
20:36 · Россия. Премьер-лига
Баньяк заявил, что хотел бы вернуться в Россию эксклюзив
20:29 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что российский футбол вернётся на международную арену уже в следующем сезоне
20:06 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» усилился форвардом «Крыльев Советов» официально
19:59 · Россия. Премьер-лига
«Алания» арендовала вингера «Ростова» официально
19:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна: «Илья интересен клубам из Германии и Испании»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Рыбус: «Если бы мне не нравилось в России – я бы уехал»
Все новости
Рекомендуем