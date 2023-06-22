Известный российский специалист Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера «бело-голубых».

- Вы как нейтральный зритель одобряете такое назначение?

- Слухи ходили давно, объявление было вопросом времени. Он хорошо работал в «Оренбурге», показал интересный рисунок. У «Динамо» класс выше. Наверное, там результат будет ещё лучше (смеётся). Время покажет.

- Личка поставил атакующий в «Оренбурге». Для вас такие же результаты «Динамо» при более яркой игре - это шаг вперёд?

- «Динамо» и так заняло девятое место, куда уж ниже, тот же «Оренбург» вошёл в семёрку. Для «Оренбурга» седьмое место - это хорошо, а «бело-голубым» нужны медали.

- Какие позиции нуждаются в усилении в «Динамо»?

- Надо укрепить позиции в обороне, в середине поля и в атакующей линии всё в целом неплохо. Вратари тоже все хорошие.

Ранее назначение чеха оценил футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди.