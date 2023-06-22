Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об итогах Конференции РФС, которые озвучил глава организации Александр Дюков.

- Сегодня состоялась Конференция РФС, в ходе которой президент организации Александр Дюков сделал несколько интересных заявлений. Он рассказал о том, что переход в азиатскую конфедерацию футбола по-прежнему возможен. Что об этом думаете?

- Он просто не уверен в словах представителей УЕФА, которые сегодня высказались о каких-то надеждах на возвращение России на международную арену. Очевидно, что международная ситуация может повернуться в любую сторону, судя по обстановке. Какой может быть футбол? Например, какие у нас могут быть матчи с Польшей, Германией?

- Тогда, может, стоит перейти в Азию, раз все понимают, что быстро в Европу мы не вернемся?

- Это точно. Но чем-то руководители живут же. Какой-то надежды возврата назад. Но его не будет. Это очевидно. На мой взгляд, это только продление ожиданий, которые ни к чему хорошему не приводят.

- То есть пора переходить в Азию?

- Мы должны думать вперед, а не постоянно ждать, что нас какой-то дяденька простит, что-то сделает для нас. Получается по-другому. И в Олимпийском комитете обострение, потому что мы постоянно чего-то ждем.

- Зачем тогда представители УЕФА делают такие заявления?

- Они не хотят отпускать Россию, потому что интерес в футбольной Европе тогда будет падать. А расти будет та лига, куда мы уйдем. У лиги прибавится интерес, деньги. Ясно, что она не такая прибыльная сейчас. Китай на первом месте. Центр мира потихоньку перемещается туда. Футбол – это отображение финансово-политических вещей. Мы можем идти вперед. Я ни к чему не призываю, потому что не знаю многих вещей, но если постоянно сидеть и ждать, что скажет дядька из УЕФА, то мы так и будем бегать туда-сюда. А футбол у нас от этого будет проигрывать.

- Наше отстранение от футбольной Европы надолго затянется, по вашим ощущениям? Это будут годы или десятилетия?

Реклама

- Это в любом случае надолго. Даже когда все закончится, мы не сможем сразу приехать в Европу и играть. Не представляю, как это возможно. Как там проводить матчи?

- Дюков высказался и по формату Кубка России с большим количеством матчей. Он сказал, что формат понравился почти всем. А вам?

- На данном этапе он актуален. Было больше матчей. И у команд больше игровой практики. Но мне нравится старый формат. Я приверженец того, что Кубок должен быть Кубком, то есть с матчами на вылет. А сейчас проиграл несколько раз, и ты в финале, образно говоря. Это неправильно. Кубок – это понимание, что текущая игра может стать последней. Этим турнир и отличается от чемпионата. Другое дело, что к Кубку России подняли интерес, и это здорово. Хорошо, что что-то делается. Но я не думаю, что это оптимальный вариант.

- А какой оптимальный, с учетом того, что нужно больше матчей?

- Сейчас, когда мало матчей, это неплохой вариант. Поэтому можно закрыть глаза на какие-то вещи. Надо подходить комплексно. Если расширят чемпионат и насыщенность матчей станет больше, нынешний формат станет не актуален.

- Призовой фонд Кубка России увеличился в 20 раз. Может это самое главное?

- Конечно. Это заинтересованность клубов, которая хорошо подогревается.

- Вам не кажется, что отсутствие паспорта болельщика в этом турнире делает его главным футбольным соревнованием в России, потому что ходит больше людей?

- В какой-то мере, да. Но опять же говорить о паспорте болельщика нет смысла, потому что он все равно будет. Я сам его делал, это не так сложно. Но некоторые люди не хотят его оформлять принципиально, и это влияет на посещаемость. Все зависит от болельщиков. Они должны пересмотреть подход. Если ты болеешь за команду, какая разница - с паспортом идти на матч или нет? А то получается: я свою команду люблю, а с паспортом не люблю. Это не солидно.

Елена Григорьевская