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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов: «Очень рад возвращению Ярошика в РПЛ, порядочный человек»

22 Июня 2023 • 21:04 Комментировать

Бывший тренер голкиперов московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал возвращение в РПЛ чеха Иржи Ярошика. Теперь он, напомним, возвращается в чемпионат России в качестве тренера – ему предстоит возглавить «Оренбург».

«Очень рад его возвращению в РПЛ, возможно, Личка порекомендовал его руководству «Оренбурга». Считаю, что из порядочного человека и качественного футболиста должен получиться хороший тренер», - цитирует Чанова «Чемпионат».

Напомним, в бытность игроком Ярошик защищал цвета московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов».

Пономарёв уверен, что у Ярошика получится в «Оренбурге»

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Вячеслав Чанов
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