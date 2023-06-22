Чанов: «Очень рад возвращению Ярошика в РПЛ, порядочный человек»

Бывший тренер голкиперов московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал возвращение в РПЛ чеха Иржи Ярошика. Теперь он, напомним, возвращается в чемпионат России в качестве тренера – ему предстоит возглавить «Оренбург».

«Очень рад его возвращению в РПЛ, возможно, Личка порекомендовал его руководству «Оренбурга». Считаю, что из порядочного человека и качественного футболиста должен получиться хороший тренер», - цитирует Чанова «Чемпионат».

Напомним, в бытность игроком Ярошик защищал цвета московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов».

Пономарёв уверен, что у Ярошика получится в «Оренбурге»