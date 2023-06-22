Личка: «Обязательно подарю свой розовый свитер президенту «Оренбурга»

Новоиспечённый наставник столичного «Динамо» Марцел Личка рассказал, что в скором времени обязательно подарит свой неизменны атрибут, розовый свитер президенту «Оренбурга» Василию Еремякину.

«Пока своё слово я не сдержал, я с Василием Петровичем ещё не виделся, но обязательно подарю ему свитер и сдержу слово», - признаётся Личка в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что при чешском тренере оренбуржцы повторили своё наивысшее достижение в истории РПЛ, заняв седьмое место по итогам сезона. В четверг в «Динамо» официально объявили о приходе Лички на пост главного тренера.