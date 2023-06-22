Корнеев: С Дзюбой заслуженно продлили контракт

Известный российский футболист Игорь Корнеев высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Специалист отметил, что форварду не нужно много матчей, чтобы забивать голы, и столичному клубу нужен был такой наконечник.

«Заслуженно с ним продлили контракт, он способен приносить пользу. А сейчас он ментально счастлив», - заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и за вторую часть сезона (13 матчей) отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.