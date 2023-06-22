Неназванный российский клуб обратился к лондонскому «Тоттенхэму» по поводу возможного перехода защитника Давинсона Санчеса, об этом сообщает Caracol Deportes.

По данным источника, колумбиец хочет покинуть столичный клуб в летнее трансферное окно.

Контракт 27-летнего центрального защитника со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Санчес, который провел 54 матча за основную сборную Колумбии, принял участие в 24 играх, в основном выходя на замену, и не смог отметиться результативными действиями.