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Баньяк заявил, что хотел бы вернуться в Россию эксклюзив

22 Июня 2023 • 20:36 Комментировать

Камерунский игрок обороны Маки Баньяк в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что очень хотел бы вернуться в Россию.

«Вернуться в Россию? Я бы хотел, очень жаль, что я получил травму и не смог проявить себя. Хотелось бы, чтобы моя карьера в России сложилась лучше. Сейчас я возвращаюсь в «Кайрат» и посмотрим, что будет дальше, я открыт к новому», - рассказал футболист нашему корреспонденту.

Напомним, что с Баньяком случилась очень неприятная ситуация. Он пополнил «Пари НН» прошлой зимой, но порвал мениск на одной из тренировок и выбыл на четыре месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Кайрат Пари НН Маки Баньяк
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