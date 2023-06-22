Тарханов считает, что российский футбол вернётся на международную арену уже в следующем сезоне

Известный специалист Александр Тарханов позитивно высказался о словах советника президента УЕФА Йозефа Клемента, который надеется, что российские команды скоро вернутся на международную арену.

Тарханов отметил, что, если о возвращении говорят представители УЕФА и ФИФА, то это о многом говорит, и значит, что идёт работа в данном вопросе.

«Если проходят обсуждения, то у ФИФА и УЕФА должны быть определенные решения. Думаю, что возвращение возможно уже на следующий сезон», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что весь российский футбол отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.