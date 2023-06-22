Форвард системы самарских «Крыльев Советов» Егор Тоцкий продолжит карьеру в клубе РПЛ – «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба южан.

В минувшем сезоне у Тоцкого нет официальных матчей в РПЛ и Кубке России, однако 20-летний нападающий сыграл 25 матчей в МФЛ, в рамках которых отличился 19 голами и двумя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает футболиста в 175 тыс. евро.

Напомним, ранее «Сочи» официально объявил об ещё одном пополнении атаки – это форвард Иван Игнатьев.

Минувший сезон подопечные Дмитрия Хохлова завершили на 10-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.