Вингер «Ростова» Степан Мельников проведёт следующий сезон в клубе Первой лиги – во владикавказской «Алании». Об этом сообщили как в пресс-службе дончан, так и в пресс-службе североосетинской команды.

Воспитаннику московского «Спартака» Мельникову 21 год, с прошлого года он является игроком системы «Ростова». На его счету в минувшем сезоне 17 матчей в составе «жёлто-синих», в них он забил два раза.

Напомним, что «Алания» заняла третье место в минувшем сезоне Первой лиги, однако поучаствовать в стыковых матчах за повышение в классе по неигровым причинам не смогла.