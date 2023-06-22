Агент Помазуна: «Илья интересен клубам из Германии и Испании»

Агент 26-летнего голкипера столичного ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Николаев рассказал, что к его клиенту есть интерес из стран Евросоюза.

«Речь идет о Германии и Испании. Наши друзья сейчас работают, и с учётом ситуации появление интереса в сторону российского игрока — это очень важный для нас показатель», - цитирует Николаева портал Sport24.

Напомним, что три последних сезона Помазун неплохо проводит в екатеринбургском «Урале» - в стане «шмелей» у него есть постоянная игровая практика. И не понятно, останется ли он в екатеринбургском клубе ещё на какое-то время.