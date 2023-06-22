Рыбус: «Если бы мне не нравилось в России – я бы уехал»

Польский ветеран РПЛ, 33-летний Мацей Рыбус высказался о жизни в России. Напомним, что поляк выступает в Премьер-лиге практически непрерывно с 2012 года, защищая в разные годы цвета «Ахмата», столичных «Локомотива» и «Спартака».

«Я бы уехал, если бы мне не нравилось. Но мне всё здесь нравится, мне комфортно. Отношение на родине? Всё нормально, как и раньше. Никого не слушаю, так как моя жизнь – это мой выбор», - цитирует защитника «РБ Спорт».

Напомним, что трансферные слухи в последнее время связывают Рыбуса с казанским «Рубином».