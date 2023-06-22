Петржела: Ярошик не сможет превзойти результат Лички в «Оренбурге»

Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал назначение Иржи Ярошика главным тренером «Оренбурга». Напомним, на этой должности он сменил Марцела Личку, который возглавил московское «Динамо».

«Иржи прекрасно справится со своими обязанностями в «Оренбурге». Он очень талантливый тренер. Но лучше, чем Личка, Ярошик не выступит. Марцел вывел «Оренбург» на вершину», — цитирует Петржелу Metaratings.

В прошедшем сезоне «Оренбург» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев пополнить свою копилку на 46 очков в 30 матчах.