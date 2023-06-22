«Крылья Советов» назвали соперников в рамках подготовки к сезону

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» огласила названия клубов, против которых самарцы сыграют в рамках летней подготовки к новому сезону. Подготовка команды пройдёт на клубной базе.

Так, 1 июля подопечные Игоря Осинькина сразятся с саратовским «Соколом», 7 июля – с нижнекамским «Нефтехимиком». На 12 июля у команды запланирован выездной контрольный спарринг против принципиального соперника – казанского «Рубина». 16 июля самарцы дома сыграют против ещё одного клуба РПЛ – екатеринбургского «Урала».

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Крыльям» чудом удалось не попасть в стыковые матчи, финишировав на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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