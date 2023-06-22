Личка: «Почему Захарян выглядел не так ярко? На одном таланте далеко не уедешь»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием о полузащитнике команды Арсене Захаряне.

«Почему Захарян в этом сезоне выглядел не так ярко? Я всегда говорю, что на одном таланте далеко не уедешь. Если ты не хочешь вкалывать, работать на максимуме, то не сможешь расти», — заявил Личка изданию «Спорт-Экспресс».

При этом чешский специалист добавил, что это относится не конкретно к Захаряну, а ко всем молодым футболистам.

В минувшей кампании 20-летний хавбек появился на поле в 37 матчах во всех турнирах, в которых пять раз смог огорчить соперников. Помимо этого, Захарян записал на свой счет десять ассистов.