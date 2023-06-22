Бывший защитник столичного «Динамо» Владимир Рыков завершил профессиональную карьеру. Об этом сам футболист сообщил в своих социальных сетях.

«Это был непростой путь, но очень интересный, познавательный и увлекательный! Просто скажу спасибо тренерам, всем партнерам по командам, всему персоналу, болельщикам и, конечно, своей семье за это время», - пишет Рыков.

Теперь он будет работать в структуре клуба, который стал для него родным – в столичном «Динамо», в нём он провёл семь лет карьеры.

На момент завершения карьеры Рыкову – 35 лет, последним его клубом была московская «Родина».

Отметим, что ранее Рыков также выступал за «Чкаловец», «Сатурн», «КАМАЗ», «Томь», «Мордовию», московское «Торпедо» и «Урал».