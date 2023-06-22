Личка: Тюкавин — самый талантливый нападающий в России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о форварде команды Константине Тюкавине.

«Я согласен с некоторыми специалистами, которые считают Тюкавина самым талантливым нападающим в России. Талант — это хорошо, но далеко не все. Упорный труд превыше таланта», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

Специалист рассказал, что еще два года назад хотел арендовать Тюкавина в «Оренбург», но «Динамо» ответило отказом.

В минувшем сезоне 21-летний форвард забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах. Стоит отметить, что по итогам сезона Тюкавин был признан лучшим игроком команды.