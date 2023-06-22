​Личка ответил на вопрос о противостоянии «Динамо» с «Зенитом»

Новоиспечённый главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, реально ли его команде прервать гегемонию «Зенита». Питерцы, как известно, становились чемпионами в пяти последних сезонах.

«Я уже как-то говорил, что «Зенит» объективно сильнее остальных - играет, можно сказать, в своей лиге. Очень мощная команда, практически без слабых мест», - сказал Личка, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Лички, ему жаль, что «Зенит» сейчас не играет в Лиге чемпионов.

«В России противостоять «Зениту» очень тяжело... Но это не значит, что нужно заранее отдавать команде Семака золотые медали! Прежде всего, нужно отталкиваться от себя и каждый день прогрессировать», - отметил чешский специалист.

Также Личка сказал, что в чемпионате России есть и другие команды высокого уровня, с которыми «Динамо» тоже придётся сражаться.

Добавим, что старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.