Алексей Попов: «Рыбус пригодится «Рубину», в команде всегда нужен «дядька»

Бывший капитан пермского «Амкара» и экс-защитник «Рубина» Алексей Попов оценил возможный приход Мацея Рыбуса в казанский «Рубин».

«Если он перейдёт туда бесплатно, то очень пригодится. В РПЛ в команде всегда нужен «дядька», опытный футболист. Он будет направлять молодёжь, а они будут стремиться быть такими как он», - цитирует Попова «РБ Спорт».

Напомним, что в среду уже бывший польский защитник «Спартака» стал свободным агентом, попрощавшись с командой. Слухи связывают ветерана Премьер-лиги с казанским «Рубином», который спустя сезон снова будет выступать в элите российского футбола.

Ранее Рыбус назвал причину ухода из «Спартака».