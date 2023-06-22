Терёхин: «Если у Лички не пойдёт в «Динамо» - вернётся в «Оренбург»

Экс-форвард столичного «Динамо» Олег Терёхин считает, что, если новый тренер «бело-голубых» Марцел Личка потерпит на посту неудачу, он всегда может вернуться в «Оренбург», в котором проработал три года тренерской карьеры.

«Сто процентов, что Личке в «Динамо» пока не доверяют. Если вы зовете человека в клуб, дайте хотя бы года два ему по контракту. В случае неудачи вернётся в «Оренбург» - схема известная, но пока там Ярошик», - цитирует Терёхина «РБ Спорт».

Напомним, параллельно «Оренбург» объявил о приходе в клуб другого молодого чешского тренера – бывшего игрока ЦСКА из Москвы Иржи Ярошика.

Пономарёв уверен, что у Ярошика получится в «Оренбурге»