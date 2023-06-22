Пономарёв – о Ролане Гусеве: «В ЦСКА он действительно работал хорошо»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв оценил переход тренера Ролана Гусева из армейского клуба – в московское «Динамо». Ранее Гусев, напомним, тренировал молодёжный состав «армейцев».

«У него были успехи на этом посту, почему ушёл – не знаю. Но здорово, что он теперь в «Динамо», пусть работает там, раз ЦСКА не нужен. Он грамотный и знающий футбол тренер», - рассуждает Пономарёв для Rusfootball, добавляя, что Гусев действительно работал хорошо и даже заслуживал повышения.

Напомним, ранее в четверг был представлен тренерский штаб нового главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в него вошёл Ролан Гусев.