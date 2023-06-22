​В «Факеле» ответили на вопрос о задачах команды на сезон

Роман Асхабадзе, который занимает пост генерального директора «Факела», ответил на вопрос о задаче команды на сезон 2023/2024.

Напомним, что «Факел» сохранил прописку в Премьер-лиге России по итогам стыковых матчей. Воронежская команда дважды обыграла «Енисей» - 1:0 на выезде, 2:0 дома.

«Всё будет зависеть от бюджета и возможностей комплектовать команду. Сейчас селекция идёт полным ходом. Как только мы будем понимать, с каким составом войдём в сезон, тогда для себя внутри сгенерируем определенную задачу», - сказал Асхабадзе, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Асхабадзе добавил, что ему хочется, чтобы «Факел» в следующем сезоне сохранил место в топ-дивизионе без стыковых игр.

Главным тренером «Факела» является Вадим Евсеев.