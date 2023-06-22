Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил назначение Марцела Лички на пост главного тренера «бело-голубых».

- Вы одобряете такое решение руководства?

- Слухи о его назначении ходили давно, официальное объявление было делом времени. Все понимали, что это назначение точно состоится. В целом я не против него, но я против чего-то иностранного в этом плане. В «Динамо» в последнее время прослеживается преклонение перед иностранными специалистами. Думаю, это чересчур, а пример «Зенита» с этой точки зрения показателен. В одно время все даже смеялись и говорили, что россиянин вряд ли возглавит «Зенит». Посмотрим на работу Лички, кто-то из руководителей уже говорил, что именно они несут ответственность за назначение тренеров. Но для себя я уверен в том, что надо было делать выбор в пользу российского специалиста.

- Атакующая манера игры при прошлогодних результатах - это шаг вперёд для «Динамо»?

- Результат всегда во главе угла. Да, хочется видеть красивый футбол с акцентом на атаку, но футбол состоит не только из оборонительных, но и из атакующих действий. Все специалисты высокого уровня говорят, что на табло должен гореть ноль. Нужно находить правильный баланс между обороной и атакой, но оборона в любом случае - это основа основ. Если ты не пропустишь, то точно не проиграешь. Красивый атакующий футбол никому не нужен, если команда проигрывает.

- Вы сказали про оборону. Какие позиции надо усилить перед стартом следующего сезона?

- Команде надо укрепить центральную ось. Нужен центральный полузащитник, который будет больше нацелен на оборону. Вопросы есть и к нападающим, Тюкавина признали лучшим игроком сезона, со Смоловым продлили контракт. Понятно, Тюкавин молодой игрок на перспективу, но от Смолова все ждут более качественной игры в завершении. Моментов у команды было много, но наблюдались проблемы с реализацией. Иногда у Фёдора как будто возникают проблемы с самоотдачей, он порой недостаточно концентрированно цепляется за мячи. Продлили и продлили - тут вопросов нет, но Смолову надо будет проявить себя при новом специалисте. Тюкавину остаётся пожелать добиться ещё более стабильного роста, ведь форвард - достаточно тонкая материя.

Стипиди: «У Лички всё получится в «Динамо»