Чанов: «ЦСКА необходим Марио Фернандес»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался по поводу возвращения в клуб Марио Фернандеса. Об этом в четверг заявил президент «армейцев» Евгений Гинер.

«Он очень нужен нынешнему ЦСКА, это оптимистичный и дружелюбный человек, который не ленится, улыбается, а главное – каждый раз на сто процентов выкладывается на поле», - цитирует Чанова «РБ Спорт».

Напомним, что не так давно Фернандес покинул бразильский «Интернасьонал».

В следующем сезоне многие эксперты называют ЦСКА главным конкурентом питерского «Зенита» в борьбе за золотые медали чемпионата России.