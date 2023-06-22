Адиев считает невозможным матч сборных России и Казахстана

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев высказался касательно возможного товарищеского матча между его сборной и сборной России.

«Всю осень нас ожидает очень плотный график, мы не сможем сыграть с Россией. А в декабре футболисты обеих сборных уже будут в отпуске», - цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России по политическим причинам не играет в официальных турнирах, в то время как команда Казахстана отчаянно сражается за выход в финальную часть Евро-2024. На данный момент команда Адиева на пару со сборной Финляндии возглавляет группу H, у обеих - по девять баллов.