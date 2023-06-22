​В ЦСКА подтвердили «большие планы с «Динамо»

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций, прокомментировал информацию о том, что на летних сборах «армейцы» разыграют Братский кубок с «Динамо». Сообщалось, что игра будет приурочена к 100-летиям клубов.

«Не готовы сейчас прокомментировать появившуюся информацию в деталях, но можем подтвердить, что у нас с «Динамо» действительно большие планы: хотим в ближайшее время порадовать наших болельщиков интересными событиями», - сказал Брейдо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что ЦСКА в чемпионате России сезона 2022/2023 занял второе место, а «Динамо» - девятое. «Армейцы» также выиграли Кубок России.