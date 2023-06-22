Геркус: «Наши клубы в Европе не ждут»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус пессимистично смотрит на возвращение российский клубов в еврокубки.

«В моём понимании, нас в УЕФА не ждут. Два года, может три нас обратно точно не пустят. Никто не страдает из-за отсутствия наших клубов, ну серьёзно, вы хоть один комментарий об этом слышали?», - цитирует Геркуса «РИА Новости Спорт».

Напомним, что уже с февраля 2022 года российские клубы не выступают в еврокубках по политическим причинам.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что видит оптимизм в последних действиях чиновников УЕФА о возвращении клубов из России на европейскую арену.