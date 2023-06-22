Агент Сафонов: Надеюсь, Игнатьев реанимирует карьеру, как это сделал Смолов

Известный агент Алексей Сафонов высказался о форварде Иване Игнатьеве, который перебрался из «Локомотива» в «Сочи».

«Будущее Игнатьева будет зависеть только от него. Он должен использовать этот шанс. Может ли Игнатьев повторить путь Смолова, который смог реанимировать карьеру? Я на это надеюсь», — заявил Сафонов Legalbet.

При этом агент отметил, что Смолов уезжал в Екатеринбург, где у него не было соблазнов, а Игнатьеву в этом плане в Сочи будет сложнее. Футболисту необходимо оградить себя от дискотек, тогда все будет хорошо, добавил Сафонов.

Прошлый сезон 24-летний Игнатьев провел в «Локомотиве». За «железнодорожников» он сыграл в 27 матчах, забил пять мячей и записал на свой счет два ассиста.