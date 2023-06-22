В столичном «Локомотиве» назвали три клуба, с которыми сыграет в первых трёх матчах межсезонья.

Так, 26 июня «железнодорожникам» предстоит встреча с клубом Второй лиги – омским «Иртышом». 30 июня «Локомотиву» достанется уже более высокий классом соперник – клуб Первой лиги – астраханский «Волгарь». А на 6 июля команда Михаила Галактионова запланировала спарринг против новичка РПЛ – «Балтики» другого молодого российского тренера, Сергея Игнашевича.

Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Локомотиву» удалось устранить угрозу вылета в Первую лигу и финишировать на восьмом месте, проведя блестящую футбольную весну.